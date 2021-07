Cinéma : Fast & Furious 9 Melle, 31 juillet 2021, Melle.

Cinéma : Fast & Furious 9 2021-07-31 17:00:00 Place Bujault Méliès

Melle Deux-Sèvres

6.5 6.5 EUR Projection du film : Fast & Furious 9

De Justin Lin /2h23 / Etats Unis

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris

Samedi 31 juillet 17h au Metullum à Melle

Dominic Toretto mène une vie tranquille en dehors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus talentueux et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve être également le frère abandonné de Dom, Jakob.

+33 5 49 29 15 83

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT Pays Mellois