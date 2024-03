Cinéma : F for Fake (vérités et mensonges) d’Orson Welles Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, jeudi 4 avril 2024.

Découvrez « F For Fake » d’Orson Welles dans le cadre du festival « 100% magie » le jeudi 4 avril 20h au Méliès.

Orson Welles

Orson Welles aime l’art de l’illusion. Entre documentaire et fiction, il cherche, avec le cinéaste François Reichenbach, à faire le portrait d’un des plus grands faussaires, Elmyr de Hory, qui imitait admirablement les œuvres des artistes peintres contemporains.

Habillé en magicien, derrière sa table de montage, Orson Welles intrigue et jongle avec la vérité et le mensonge.

Un mot du réalisateur

« Ce film traite de tricherie, de fraude, de mensonges… Racontée chez soi, dans la rue ou au cinéma, toute histoire est presque sûrement un mensonge. Mais pas celle-ci ! Tout ce que vous verrez dans l’heure qui suit est absolument vrai ». Orson Welles

https://www.youtube.com/watch?v=dVnBFxs4Tz8

Cinéma Le Méliès Centre commercial du Triolo rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=dVnBFxs4Tz8 »}, {« data »: {« author »: « POTEMKINE FILMS », « cache_age »: 86400, « description »: « AU CINu00c9MA LE 8 Fu00c9VRIER nUn film essai d’Orson Welles sur « le delicieux mensonge » de l’oeuvre d’art, une variation sur les rapports du createur avec sa creation et toute la verite sur un des plus grands faussaires, Elmyr de Hory. », « type »: « video », « title »: « F FOR FAKE – un film d’Orson Welles – VERSION RESTAURu00c9E (au cinu00e9ma le 8 fu00e9vrier) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dVnBFxs4Tz8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dVnBFxs4Tz8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCvBTipv0hlhsh2My9eSzfNw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=dVnBFxs4Tz8[](https://www.youtube.com/watch?v=dVnBFxs4Tz8) »}]