Cinéma Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial
Bouxwiller

Bas-Rhin Bouxwiller EUR Cinéma « Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial » Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? C’est le début d’une aventure extra ! Tarif : 4€ pour un enfant, 3€ par enfant à partir de 2 enfants. Lieu : Centre culturel Marie Hart, 5 place du Château 67330 BOUXWILLER Renseignements : 03 88 03 33 97 +33 3 88 70 92 90 Bouxwiller

