Cinéma : Évolution (VO)

Cinéma : Évolution (VO), 20 juin 2022, . Cinéma : Évolution (VO)

2022-06-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-20 Film Drame réalisée par rnél Mundruczó nAvec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego nDurée : 1h37 Synopsis : D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin contemporain, Evolution suit trois générations d’une famille marquée par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la mécanique du traumatisme. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville