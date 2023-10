Mois du Doc : « Re ar Menez » Cinéma Even Lesneven, 29 novembre 2023, Lesneven.

Mois du Doc : « Re ar Menez » Mercredi 29 novembre, 20h15 Cinéma Even 5,50€ / 4,50€( -14 ans)

Re ar Menez (52′)

Sur la colline du Menez Du, dans les Monts d’Arrée, des hommes et des femmes se mobilisent contre l’implantation d’une antenne relai à proximité de leurs fermes bio. De manière ludique, les enfants viennent par leurs gestes et leurs regards questionner ceux des adultes…

A travers cette lutte contre, c’est surtout la lutte pour un mode de vie singulier qui prend corps.

Projection en présence de la réalisatrice, Dounia Wolteche-Bovet.

Film en breton sous-titré français.

Cinéma Even 18 rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:15:00+01:00 – 2023-11-29T22:00:00+01:00

En breton sous-titré Film documentaire