Cinéma en breton : « Kan ar Mor » (Tomm Moore) Cinéma Even Lesneven, 4 novembre 2023, Lesneven.

Cinéma en breton : « Kan ar Mor » (Tomm Moore) Samedi 4 novembre, 14h15 Cinéma Even – 14 ans : 4,50€ / + 14 ans : 5,50€

Glen et Morgana vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Glen découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Glen et Morgana vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

1h33, à partir de 5 ans

Cinéma Even 18 rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « cinema.even@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 83 36 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:15:00+01:00 – 2023-11-04T16:00:00+01:00

