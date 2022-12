Projection en breton : « Ernest & Célestine » Cinéma Even Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Projection en breton : « Ernest & Célestine »
Samedi 17 décembre, 17h00
Cinéma Even

A partir de 6 ans Cinéma Even 18 rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.

César 2013 du meilleur film d’animation.

