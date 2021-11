cinéma: “Eugénie Grandet” Saint-Paulien, 9 novembre 2021, Saint-Paulien. cinéma: “Eugénie Grandet” salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien

2021-11-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-09 salle de cinéma Le Chomeil

Saint-Paulien Haute-Loire EUR 29 septembre 2021 en salle / 1h 45min / Historique, Drame

De Marc Dugain

Par Marc Dugain, Honoré de Balzac

Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu Saint-Paulien Adresse salle de cinéma Le Chomeil Ville Saint-Paulien lieuville salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien