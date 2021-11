Monteux Monteux Monteux, Vaucluse Cinéma – Eugénie Grandet Monteux Monteux Catégories d’évènement: Monteux

Vaucluse

Cinéma – Eugénie Grandet Monteux, 17 novembre 2021, Monteux. Cinéma – Eugénie Grandet Salle des Fêtes Château d’Eau 34 rue des Hortensias Monteux

2021-11-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-17 22:15:00 22:15:00 Salle des Fêtes Château d’Eau 34 rue des Hortensias

Monteux Vaucluse Monteux EUR 3 3 Eugénie Grandet ville.monteux@monteux.fr +33 4 90 66 97 48 https://www.monteux.fr/ Salle des Fêtes Château d’Eau 34 rue des Hortensias Monteux

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme Communautaire Porte du Ventoux

Détails Catégories d’évènement: Monteux, Vaucluse Autres Lieu Monteux Adresse Salle des Fêtes Château d'Eau 34 rue des Hortensias Ville Monteux lieuville Salle des Fêtes Château d'Eau 34 rue des Hortensias Monteux