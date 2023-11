Cinéma – Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche, 22 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée, la famille Snow autrefois riche et fière est aujourd’hui tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. À l’approche des 10ème HUNGER GAMES, il est assigné à contrecœur à être le mentor de Lucy Gray Baird, une tribut originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l’opportunité de changer son destin, et va s’allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s’il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent.

Séances :

– Mercredi 22 novembre # 15h

– Vendredi 24 novembre # 20h30

– Samedi 25 novembre # 15h et 20h30

– Lundi 27 novembre # 14h30

– Mardi 28 novembre # 20h30.

Vendredi 2023-11-22 fin : 2023-11-28 . .

Cinéma Etoile Place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Young Coriolanus is the last hope of his lineage, the once proud and wealthy Snow family now fallen from grace in post-war Capitol Hill. As the 10th HUNGER GAMES approaches, he is reluctantly assigned to mentor Lucy Gray Baird, a tributary from District 12, Panem?s poorest and most despised. With Lucy Gray?s charm captivating the public, Snow sees an opportunity to change his destiny, and joins forces with her to tip the scales in their favor. Fighting against his instincts, torn between good and evil, Snow races against time to survive and find out whether he will become a songbird or a snake.

Screenings :

– Wednesday November 22 # 3pm

– Friday, November 24 # 8:30pm

– Saturday, November 25 # 3pm and 8:30pm

– Monday, November 27 # 2:30pm

– Tuesday, November 28 # 8:30pm

El joven Coriolanus es la última esperanza de su linaje, la antaño orgullosa y rica familia Snow, ahora caída en desgracia en el Capitolio de posguerra. A medida que se acerca la décima edición de LOS JUEGOS DEL HAMBRE, es asignado a regañadientes como mentor de Lucy Gray Baird, una tributaria del Distrito 12, el más pobre y despreciado de Panem. Con el encanto de Lucy Gray cautivando al público, Snow ve la oportunidad de cambiar su destino, y une fuerzas con ella para inclinar la balanza a su favor. Luchando contra sus instintos, dividido entre el bien y el mal, Snow corre contrarreloj para sobrevivir y descubrir si al final se convertirá en un pájaro cantor o en una serpiente.

Proyecciones :

– Miércoles 22 de noviembre # 15h00

– Viernes 24 de noviembre # 20h30

– Sábado 25 de noviembre # 15h y 20h30

– Lunes 27 de noviembre a las 14.30

– Martes 28 de noviembre a las 20.30

Der junge Coriolanus ist die letzte Hoffnung seines Stammes. Die einst reiche und stolze Familie Snow ist im Kapitol der Nachkriegszeit in Ungnade gefallen. HUNGER GAMES wird er widerwillig zum Mentor von Lucy Gray Baird, einem Tribut aus Distrikt 12, dem ärmsten und verachtetsten Bezirk von Panem, bestimmt. Da Lucy Grays Charme die Öffentlichkeit in ihren Bann gezogen hat, sieht Snow die Chance, sein Schicksal zu ändern, und verbündet sich mit ihr, um das Schicksal zu ihren Gunsten zu wenden. Snow, der gegen seine Instinkte kämpft und zwischen Gut und Böse hin- und hergerissen ist, beginnt einen Wettlauf gegen die Zeit, um zu überleben und herauszufinden, ob er am Ende ein Singvogel oder eine Schlange sein wird.

Vorstellungen:

– Mittwoch, 22. November # 15 Uhr

– Freitag, 24. November # 20.30 Uhr

– Samstag, 25. November # 15 Uhr und 20.30 Uhr

– Montag, 27. November # 14.30 Uhr

– Dienstag, 28. November # 20.30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE