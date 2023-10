Cinéma – Les vendredis de l’horreur Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche, 3 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

– La Nonne – La malédiction de Sainte-Lucie # 20h (interdit au moins de 12 ans)

Le mal n’a jamais été aussi proche : Valak, la nonne démoniaque de Conjuring revient… Dans le sud de la France.

– L’exorciste – Dévotion # 22h30 (interdit au moins de 12 ans)

Depuis que sa femme, enceinte, a perdu la vie au cours d’un séisme en Haïti douze ans plus tôt, Victor Fielding élève, seul, leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Katherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé… Dès lors, d’étranges événements s’enchaînent et Victor doit affronter de redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareils phénomènes: Chris MacNeil..

2023-11-03 20:00:00 fin : 2023-11-03 . .

Cinéma Etoile Place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



– The Nun – The Curse of Saint Lucia # 8pm (prohibited under 12)

Evil has never been so close: Valak, the demonic nun from Conjuring returns? In the South of France.

– The Exorcist – Devotion # 10:30 p.m. (prohibited under 12)

Victor Fielding has been raising their daughter Angela alone since his pregnant wife died in a Haiti earthquake twelve years ago. One day, Angela and her friend Katherine disappear into the woods, only to resurface 72 hours later with no memory of what happened to them… From then on, one strange event follows another, and Victor must face up to fearsome forces of evil. Desperate and terrified, he enlists the help of the only living witness to such phenomena: Chris MacNeil.

– La monja – La maldición de Santa Lucía # 20.00 h (prohibida a menores de 12 años)

El mal nunca ha estado tan cerca: Valak, la monja demoníaca de Conjuring vuelve? En el sur de Francia.

– El Exorcista – Devoción # 22.30 h (prohibida a menores de 12 años)

Victor Fielding ha estado criando a su hija Angela solo desde que su esposa embarazada murió en un terremoto en Haití hace doce años. Un día, Angela y su amiga Katherine desaparecen en el bosque, para resurgir 72 horas después sin recordar lo que les ocurrió… A partir de ese momento, un extraño suceso se sucede a otro, y Víctor debe enfrentarse a temibles fuerzas del mal. Desesperado y aterrorizado, recurre a la ayuda de la única persona aún viva que ha sido testigo de tales fenómenos: Chris MacNeil.

– Die Nonne – Der Fluch von St. Lucia # 20h (ab 12 Jahren)

Das Böse war noch nie so nah: Valak, die dämonische Nonne aus Conjuring, kehrt zurück? In Südfrankreich.

– Der Exorzist – Devotion # 22:30 (ab 12 Jahren)

Seit seine schwangere Frau vor zwölf Jahren bei einem Erdbeben in Haiti ums Leben kam, zieht Victor Fielding die gemeinsame Tochter Angela allein groß. Eines Tages verschwinden Angela und ihre Freundin Katherine in den Wäldern und tauchen 72 Stunden später wieder auf, ohne eine Erinnerung daran, was ihnen zugestoßen ist… Von da an überschlagen sich die Ereignisse und Victor muss sich gegen böse Mächte zur Wehr setzen. In seiner Verzweiflung und Angst wendet er sich an den einzigen lebenden Menschen, der je Zeuge solcher Phänomene geworden ist: Chris MacNeil.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme