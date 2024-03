Cinéma // « Et plus si affinités » SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, mercredi 10 avril 2024.

« Le livre des solutions »

1h 17min • Comédie

De Olivier Ducray, Wilfried Meance

Usé par vingt-cinq ans de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble à bout de souffle. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’idée de Sophie d’inviter à dîner leurs voisins, Adèle et Alban, n’enchante pas Xavier. Il reproche à ce couple, visiblement très amoureux, son manque de discrétion, surtout la nuit ! Au contact de ces voisins aux mœurs débridées, Xavier et Sophie vont devoir se confronter à leur réalité, avant d’être poussés dans leur retranchement par une proposition quelque peu… indécente.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:30:00

fin : 2024-04-10

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

