2023-02-19 15:00:00 – 2023-02-19 22:00:00

Dordogne Saint-Astier 3 documentaires de Gilles Péret :

– 15h « Debout les femmes »

– 17h « Les Jours Heureux »

– 20h30 « La Sociale » Concert de 16h30 à 18h30 : Les 3 Georges, musique de Georges Brassens, paroles de jacques Chaillou. Tarif : 10 € (et + si affinités : recette reversée aux caisses de grève).

Théâtre de La Poivrière 06 84 82 45 01

Tarif : 10 € (et + si affinités : recette reversée aux caisses de grève)
+33 6 84 82 45 01

