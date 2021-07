Noves Noves Bouches-du-Rhône, Noves Cinéma et Musique en plein air Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves

Cinéma et Musique en plein air Noves, 6 août 2021-6 août 2021, Noves. Cinéma et Musique en plein air 2021-08-06 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-08 23:30:00 23:30:00 Théâtre de Verdure C/o Mairie de Noves

Noves Bouches-du-Rhône Noves A la nuit tombée Noves info tourisme vous propose tout un programme d’animations sous les étoiles.



Vendredi 6 Aout 2021 :

Djongo Duo, à 20h, au théâtre de Verdure. Entrée gratuite

» Jumanji », à 21h30, au théâtre de Verdure. Entrée 3euros pour les pus de 12 ans



Samedi 6 Aout 2021 :

Hoochie Coochie Man, à 20h, aux Paluds-De-Noves (Place du Bicentenaire). Entrée gratuite

« La Jaguar », à 21h30, aux arènes des Paluds-De-noves. Entrée 3euros pour les plus de 12 ans



DImanche 7 Aout 2021 :

Laurent Maltinti et Emmanuelle, à 20h, au Théâtre de Verdure. Entrée gratuite

« Les Diamants du Nil », à 21h30, au Théa^tre de Verdure. Entrée 3euros pour les plus de 12 ans. Cinéma et Musique en plein air, organisé par la Mairie de Noves avec Le Cinoche. +33 4 90 92 90 43 A la nuit tombée Noves info tourisme vous propose tout un programme d’animations sous les étoiles.



