CINEMA et HANDICAPS : regards, outils, publics Médiathèque Marguerite Duras, 13 juin 2023, Paris.

Le mardi 13 juin 2023

de 09h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social.

CINEMA ET HANDICAP : REGARDS, OUTILS, PUBLICS

Journée de formation à la médiation autour du handicap pour les acteur·rices

culturel·les et éducatif·ves œuvrant auprès des jeunes et des publics éloignés des

pratiques cinématographiques.

Formation gratuite ouverte aux professionnel·les (sous réserve de places

disponibles) : formateur·rices des structures ou dispositifs

d’éducation aux images (temps scolaire, hors-temps scolaire, périscolaire), aux

référent.es handicap, éducateur·rices, médiateur·rices, représentant·es

d’associations culturelles ou du champ social.

Journée de

formation accessible aux personnes en situation de mobilité réduite – En présence d’interprètes LSF/FR ; transcription

en réel par vélotypie – Films

présentées en versions audiodécrites et sous-titrées SME.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.passeursdimages.fr 09 72 21 77 27 info@archipel-lucioles.fr

Le p’tit bal – Production : Compagnie DCA / Oïbo, Oïbo Visuel du film Le p’tit bal