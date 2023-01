Cinéma et débat avec l’acteur Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Seine-Maritime Veulettes-sur-Mer Projection du film « les héroïques » de Maxime Roy (ancien junkie, traine en moto avec son grand fils et ses copains). A 50 ans, il vient d’avoir un bébé et se bat pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et devenir un mec bien. Ce film sera suivi d’un débat avec François Creton, acteur principal sur l’addictologie et l’alcoolisme.

A 20h à la salle des fêtes.

Entrée 2€/adulte sylviebunel@yahoo.fr +33 6 42 05 42 97 Salle des fêtes Rue de Greenock Veulettes-sur-Mer

