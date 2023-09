Festival les Yeux dans l’eau #Confluence Cinéma Espace(s) Loriol-sur-Drôme, 6 octobre 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

14h: Séance scolaire, Drôles d’Oiseaux de Charlie Belin en présence de la réalisatrice

La Vie des Nichoirs de Tanguy Dumortier

20h: Comme un avion de Bruno Podalydès.

2023-10-06

Cinéma Espace(s)

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



2pm: School screening, Drôles d?Oiseaux by Charlie Belin in the presence of the director

La Vie des Nichoirs by Tanguy Dumortier

8pm: Comme un avion by Bruno Podalydès

14.00 h: Proyecciones escolares, Drôles d’Oiseaux de Charlie Belin en presencia del director

La Vie des Nichoirs de Tanguy Dumortier

20.00 h: Comme un avion de Bruno Podalydès

14h: Schulvorführung, Drôles d’Oiseaux von Charlie Belin in Anwesenheit der Regisseurin

La Vie des Nichoirs (Das Leben der Nistkästen) von Tanguy Dumortier

20 Uhr: Comme un avion (Wie ein Flugzeug) von Bruno Podalydès

