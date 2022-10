Ciné-débat Cinéma -Espace culturel Jacques Tati Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Ciné-débat Cinéma -Espace culturel Jacques Tati, 8 octobre 2022, Orsay. Ciné-débat Samedi 8 octobre, 16h00 Cinéma -Espace culturel Jacques Tati Le film AI Artificial Intelligence de Steven Spielberg sera suivi d’un échange avec N. Sabouret, Directeur de la Graduate School « Informatique et sciences du numérique » et chercheur au LISN. handicap moteur mi Cinéma -Espace culturel Jacques Tati allée de la Bouvêche Orsay 91400 Essonne Île-de-France RÉALISATION: Steven Spielberg

AVEC: Erik Bauersfeld, Haley Joel Osment, Jude Law

INFOS: 2h20 – US – 2001 • VOSTFR

GENRE: Science-fiction, Drame

La fonte des glaces a considérablement réduit la surface habitable sur la Terre. Le strict contrôle des naissances a nécessité le développement de robots à l’aspect humain, les mécas. L’un d’eux, David, tout juste mis au point, est capable d’éprouver des sentiments. Projection suivie d’un débat avec N. Sabouret, professeur en informatique à l’Université Paris-Saclay, Directeur de la Graduate School « Informatique et sciences du numérique » et chercheur au LISN (Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique).

