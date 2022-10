Cinéma Espace AGAPIT – « Tout le monde aime Jeanne », 17 octobre 2022, .

Cinéma Espace AGAPIT – « Tout le monde aime Jeanne »



2022-10-17 20:30:00 – 2022-10-17

6 EUR Cinéma Espace AGAPIT – « Tout le monde aime Jeanne »

Lundi 17 octobre à 20h30

De Céline Devaux

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

