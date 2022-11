Cinéma Espace AGAPIT – « Où sont les moutons ? » Saint-Maixent-l’École, 5 décembre 2022, Saint-Maixent-l'École.

Espace Agapit Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l'École Deux-Svres

2022-12-05 20:30:00 – 2022-12-05

4.5 EUR Cinéma Espace AGAPIT – « Où sont les moutons ? »

Lundi 5 décembre 20h30

À 86 ans, Gérard est désormais le seul à élever des moutons. Son épouse Marie-Josèphe, passés ses feuilletons du matin, nourrit quant à elle le voisinage avec du café et des gâteaux. Elle s’occupe du foyer et surtout : elle déteste les moutons !

Alors que le cœur lourd, Gérard se résout à vendre ses dernières brebis, Marie-Jo et ses sœurs perpétuent un joyeux esprit de communauté que leur génération a toujours connu. Car si faire devient difficile, la parole permet de raconter, de rire, et de transmettre aux suivants. Car leur mode de vie revient à la mode : zéro déchet, localisme, sobriété… Pourquoi ne pas y glaner quelques inspirations pour demain ?

Sous la forme d’un film documentaire de 58 minutes, nous dresserons le panorama d’une communauté rurale qui voit disparaître son bocage comme son mode de vie, et de l’

+33 6 41 24 13 65

