Cinéma Espace AGAPIT – « L’origine du mal », 19 décembre 2022, .

Cinéma Espace AGAPIT – « L’origine du mal »



2022-12-19 20:30:00 – 2022-12-19

4.5 EUR Cinéma Espace Agapit – « L’origine du mal »

Lundi 19 décembre 20h30

De Sébastien Marnier

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.

Quelqu’un ment.

Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

Cinéma Espace Agapit – « L’origine du mal »

Lundi 19 décembre 20h30

De Sébastien Marnier

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.

Quelqu’un ment.

Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

Tous droits réservés

dernière mise à jour : 2022-11-22 par