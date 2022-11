Cinéma Espace AGAPIT – « L’innocent »

Cinéma Espace AGAPIT – « L'innocent »



2022-11-28 4.5 EUR

Lundi 26 novembre 20h30 De Louis Garrel

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… Cinéma Espace AGAPIT – « L’innocent »

