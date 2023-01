Cinéma Espace AGAPIT – « Le petit piaf » Saint-Maixent-l’École, 30 janvier 2023, Saint-Maixent-l'École .

Espace Agapit Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Place Denfert-Rochereau Espace Agapit

2023-01-30 – 2023-01-30

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit

Saint-Maixent-l’École

Deux-Sèvres

Lundi 30 janvier 20h30

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ?

