Cinéma Espace AGAPIT – « Kabullywood » Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Svres

Saint-Maixent-l'École

Cinéma Espace AGAPIT – « Kabullywood » Saint-Maixent-l’École, 14 novembre 2022, Saint-Maixent-l'École. Cinéma Espace AGAPIT – « Kabullywood »

Espace Agapit Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Svres OT Haut Val De Sèvre Place Denfert-Rochereau Espace Agapit

2022-11-14 20:30:00 – 2022-11-14

Place Denfert-Rochereau Espace Agapit

Saint-Maixent-l’École

Deux-Svres Saint-Maixent-l’École 4.5 EUR Cinéma Espace AGAPIT – « Kabullywood »

Lundi 14 novembre 20h30

De Louis Meunier

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma… Cinéma Espace AGAPIT – « Kabullywood »

Lundi 14 novembre 20h30

De Louis Meunier

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma… +33 6 41 24 13 65 Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT Haut Val De Sèvre

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Saint-Maixent-l'École Deux-Svres OT Haut Val De Sèvre Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Place Denfert-Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l'École Departement Deux-Svres

Cinéma Espace AGAPIT – « Kabullywood » Saint-Maixent-l’École 2022-11-14 was last modified: by Cinéma Espace AGAPIT – « Kabullywood » Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École 14 novembre 2022 Deux-Svres Espace Agapit Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l'École Deux-Svres OT Haut Val De Sèvre Saint-Maixent-l'École

Saint-Maixent-l'École Deux-Svres