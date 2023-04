Kind Hearts Cinéma Ermitage, 4 juin 2023, Fontainebleau.

Kind Hearts Dimanche 4 juin, 20h00 Cinéma Ermitage

Jeune couple bruxellois, Billie et Lucas commencent leurs études à l’université, au seuil d’une année pleine de changements. Leurs idées pour l’avenir, les doutes relationnels et les attentes de la vie adulte constituent la matière principale de leurs conversations, entre eux et avec leurs amis. Kind Hearts dresse le portrait sincère des vertus formatrices, mais également incertaines de tout (premier) amour. Le film a reçu le grand prix du jury international Generation 14plus pour le meilleur film à la Berlinale en 2022.

Clôture de la section cinéma / Première projection française du film, en avant-première

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T20:00:00+02:00 – 2023-06-04T22:00:00+02:00

