Mitten Cinéma Ermitage, 3 juin 2023, Fontainebleau.

Mitten Samedi 3 juin, 20h30 Cinéma Ermitage

Anne Teresa De Keersmaeker crée Mitten wir im Leben sind avec le violoncelliste Jean-Guihen Queyras pour trois danseurs et deux danseuses – dont elle-même – à partir des six suites pour violoncelle de Bach. Sur le plateau de la compagnie Rosas à Bruxelles, puis à la Machinenhalle Zweckel de Gladbeck en Allemagne, Olivia Rochette et Gerard-Jan Claes recueillent, dans une belle et rigoureuse économie de mouvements, la relation particulière qui s’établit au fil du travail entre la danse, la musique et la partition.

précédé de

Répétitions

Marie André a suivi le travail préparatoire de la pièce Elena’s Aria de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, alors âgée d’une vingtaine d’années. Elle montre le temps qui passe et les corps au travail. Le cadre rigoureux fragmente l’image là où les choses se passent : les mollets, une épaule lasse, les chaises comme dispositif scénique. La musique est celle de la recherche – un tango ou un opéra, une valse ou Bach – et les paroles, celles du tâtonnement – trouver, se tromper, recommencer, l’accepter.

Marie André

Belgique / 1984 / Documentaire / 45’

En collaboration avec le Centre du film sur l’art de Bruxelles

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T22:30:00+02:00

