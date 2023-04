Snowpiercer, le Transperceneige Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne Snowpiercer, le Transperceneige Cinéma Ermitage, 3 juin 2023, Fontainebleau. Snowpiercer, le Transperceneige Samedi 3 juin, 20h00 Cinéma Ermitage En 2031, les derniers survivants de l’ère glaciaire ont embarqué dans le Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais s’arrêter. À son bord, plusieurs hommes luttent contre le système de classe mis en place. Pour cette adaptation de la bande dessinée culte de Jean-Marc Rochette et Jacques Lob, Bong Joon-ho – le plus célèbre des cinéastes coréens, Okja, Parasite – creuse l’idée du mensonge politique dans un divertissement au casting international. Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

