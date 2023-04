Night Moves Cinéma Ermitage, 3 juin 2023, Fontainebleau.

Night Moves Samedi 3 juin, 17h30 Cinéma Ermitage

Dans l’Oregon, Josh (Jesse Eisenberg) travaille dans une ferme biologique, et s’apprête, avec deux autres activistes écologiques, Dena (Dakota Fanning) et Harmon (Peter Sarsgaard), à faire exploser un barrage hydroélectrique. L’engagement et la prise de conscience d’une génération inquiète sont au cœur de ce thriller environnemental signé par Kelly Reichardt, l’une des figures les plus importantes du cinéma contemporain. Night Moves a reçu en 2013 le grand prix du Festival de Deauville.

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T17:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:30:00+02:00

