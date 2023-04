La Dernière Vague Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne La Dernière Vague Cinéma Ermitage, 3 juin 2023, Fontainebleau. La Dernière Vague Samedi 3 juin, 15h00 Cinéma Ermitage En Australie, plusieurs phénomènes météorologiques inhabituels se manifestent. Au même moment, David Burton (Richard Chamberlain), avocat spécialisé en droit des sociétés à Sydney, est commis d’office pour défendre cinq aborigènes accusés du meurtre de l’un des leurs. Très vite, il soupçonne un crime rituel, mais découvre également le lien que celui-ci entretient avec les perturbations climatiques qui traversent le pays… Dans La Dernière Vague, Peter Weir utilise les éléments atmosphériques pour nourrir un incroyable suspense. précédé de Les Quatre Récits d’Alice Myriam Jacob-Allard explore un récit qui, par sa prégnance, s’est inscrit au patrimoine familial. Ce récit, maintes fois relaté par sa grand-mère, raconte une histoire invraisemblable d’ouragan, digne du Wizard of Oz, qui, enfant, l’aurait emportée, l’aurait fait s’envoler. Myriam Jacob-Allard

Canada / 2019 / Expérimental / 6’ et précédé de Les images qui vont suivre n’ont jamais existé Le 22 mai 1996 dans un cinéma en plein air, le Can-View Drive-in dans le sud du Canada, le film catastrophe Twister est programmé. Une tornade détruit les écrans, et la séance est annulée. Pourtant, des spectateurs ont construit le souvenir d’y avoir assisté en pleine tempête. Film de found footage réalisé à partir de la bande-annonce du film Twister (Jan de Bont, 1996) autour d’un phénomène d’hallucination collective. Noé Grenier

France / 2022 / Expérimental / 7’ En collaboration avec le Collectif Jeune Cinéma Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Cinéma Ermitage Adresse 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Cinéma Ermitage Fontainebleau

Cinéma Ermitage Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

La Dernière Vague Cinéma Ermitage 2023-06-03 was last modified: by La Dernière Vague Cinéma Ermitage Cinéma Ermitage 3 juin 2023 Cinéma Ermitage Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne