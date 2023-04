Le Grand Paysage d’Alexis Droeven Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne Le Grand Paysage d’Alexis Droeven Cinéma Ermitage, 3 juin 2023, Fontainebleau. Le Grand Paysage d’Alexis Droeven Samedi 3 juin, 14h00 Cinéma Ermitage À la frontière entre la Province de Liège et la Flandre, dans la brume du pays de Herve. Jean-Pierre (Jerzy Radziwilowicz) se demande s’il va reprendre la ferme de son père, ou bien, comme lui suggère sa tante Élisabeth (Nicole Garcia), tout quitter pour rejoindre la ville, loin des affrontements linguistiques et des conflits qui traversent ce monde agricole en pleine mutation. « Comme pour mes films précédents, il s’agissait d’écrire un film de fiction à partir de mon observation de la réalité. » (Jean-Jacques Andrien) précédé de Pegasus Dans une ferme isolée dans un champ aux couleurs orangées vit un maréchal-ferrant. Dépassé par l’évolution d’une société qui n’a plus besoin de ses services, il commence à sculpter une tête de cheval dans le fer. Cette fable philosophique dans laquelle un homme à la recherche de sens ne fait que se perdre est clairement influencée par l’expressionnisme flamand des années 1920-1930, dont faisaient partie Constant Permeke, Frits Van den Berghe et Gustave de Smet. Raoul Servais

Belgique / 1973 / Animation / 8’ En collaboration avec le Centre du film sur l’art de Bruxelles Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

