L’Or des mers Cinéma Ermitage, 3 juin 2023, Fontainebleau.

L’Or des mers Samedi 3 juin, 10h45 Cinéma Ermitage

L’Or des mers raconte la vie quotidienne des habitants de l’île d’Hoëdic, confrontés à la dureté du climat. Jean Esptein y entremêle une légende fantastique, et une intrigue amoureuse interprétée par les autochtones eux-mêmes. L’homme le plus pauvre de l’île découvre sur la grève une mystérieuse caisse déposée par la marée. Les habitants apprennent sa découverte, et changent le regard qu’ils portaient jusqu’alors sur lui.

précédé de

Le Tempestaire

Une jeune fille s’inquiète de l’absence de son fiancé parti en haute mer. Elle s’en va trouver un tempestaire, ce mage qui, selon une antique croyance, a le pouvoir de commander aux éléments naturels. « Le premier personnage – et personnage surhumain – dont il fallait s’assurer la collaboration pour pouvoir réaliser Le Tempestaire, c’était évidemment la tempête. » (Jean Epstein)

Jean Epstein

France / 1947 / Drame documentaire / 23’

Films restaurés avec le soutien du fonds d’aide à la numérisation des films de patrimoine du CNC, avec le concours de Béatrice Costantini pour Le Tempestaire.

En collaboration avec la Cinémathèque française et HENRI, sa plateforme VOD

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:45:00+02:00 – 2023-06-03T12:15:00+02:00

2023-06-03T10:45:00+02:00 – 2023-06-03T12:15:00+02:00