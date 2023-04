Je, tu, il, elle Cinéma Ermitage, 2 juin 2023, Fontainebleau.

Je, tu, il, elle Vendredi 2 juin, 20h30 Cinéma Ermitage

Une jeune femme passe du temps seule dans sa chambre, rencontre un routier en faisant du stop, puis retrouve une amie. « Je retournais à Bruxelles en stop voir cette fille, Claire, et j’ai vécu toutes sortes d’aventures avec les camionneurs qui me prenaient en stop, c’était dangereux. Mais à l’époque, on vivait comme ça » (Chantal Akerman). Je, tu, il, elle se donne à voir comme une fiction intime à la lisière du cinéma expérimental : la cinéaste s’y filme elle-même, dans un geste radical et audacieux.

précédé de

Saute ma ville

Une jeune fille rentre précipitamment chez elle et fait exploser sa cuisine. Chantal Akerman a 18 ans quand elle signe ce tout premier film, dans lequel elle se met elle-même en scène en personnage burlesque. « Film de non-sens ou de trop de sens ? Auto-affirmation adolescente ? Révolte contre la “condition féminine” ? On peut dire aussi que le personnage est l’annonce de Jeanne, en “a contrario”, une Jeanne Dielman en turbulence et en accéléré » (Jacqueline Aubenas).

Chantal Akerman

Belgique / 1968 / Drame burlesque / 13’

En partenariat avec les éditions L’Arachnéen, qui préparent pour 2024 la publication des écrits de Chantal Akerman (Chantal Akerman. Œuvre écrite et parlée, dir. par Cyril Béghin)

En partenariat avec la Cinémathèque royale de Belgique – CINEMATEK et la Fondation Chantal Akerman

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-02T22:30:00+02:00

