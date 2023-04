Prélude à la mer Cinéma Ermitage, 2 juin 2023, Fontainebleau.

Prélude à la mer Vendredi 2 juin, 20h00 Cinéma Ermitage

« La chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker, servie par deux interprètes “de rêve” Marc Lorimer et Cynthia Loemij, se confronte à la dureté d’un lieu catastrophe : le site d’une mer en voie de disparition, la mer d’Aral. » (Thierry De Mey)

précédé de

Violin Phase

Violin Phase est l’un des quatre volets de Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich, pièce créée par Anne Teresa De Keersmaeker en 1982. Pour célébrer les 20 ans de la compagnie Rosas, De Keersmaeker a demandé à Thierry De Mey de porter au cinéma la pièce qui l’avait révélée. Extrait du film Fase, Violin Phase recueille les spirales et les mouvements circulaires réalisés par la chorégraphe elle-même sur une large scène de pierre, au milieu des bois.

Thierry De Mey

Belgique / 2002 / Film de mouvement – Danse / 16’

précédé de

Rosas danst Rosas (extrait)

Le film est l’adaptation cinématographique du spectacle éponyme (1983) d’Anne Teresa De Keersmaeker. Dans Rosas danst Rosas, la répétitivité de la musique et du mouvement, amorcée dans la pièce Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich (1982), est plus amplement développée. Thierry De Mey et Peter Vermeersch ont composé la musique simultanément et en interaction avec la chorégraphie.

Thierry De Mey

Belgique / 1996 / Film de mouvement – Danse / 20’

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:00:00+02:00 – 2023-06-02T21:30:00+02:00

