Un week-end avec Monsieur Magritte a été réalisé à partir de fragments de films amateurs que Magritte a tournés lui-même en super-8 et 8 mm. La première partie, « Samedi », est constituée de films qu’il a tournés entre 1956 et 1960 avec ses amis de Bruxelles, et d’enregistrements de ses propres œuvres. Elle sera commentée pendant la projection par Bart Verschaffel, philosophe, et auteur de plusieurs documentaires sur des artistes belges en collaboration avec Jef Cornelis.

Magritte ou La leçon de choses

Une rencontre avec René Magritte, mais surtout une plongée dans son univers, qui contamine totalement le film, et le transforme, lui aussi, en objet surréaliste. Au départ, une commande de la télévision, un artiste affable et disponible, juste avant que la gloire internationale le saisisse, et un texte de Breton, La leçon des choses, dix lignes merveilleuses qui disent que les objets doivent être pris au sérieux.

Luc de Heusch

Belgique / 1960 / Film sur l’art / 15’

En collaboration avec le Centre du film sur l’art de Bruxelles

