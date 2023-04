Les mouettes meurent au port Cinéma Ermitage, 2 juin 2023, Fontainebleau.

Salué à sa sortie comme « le premier film flamand », Les mouettes meurent au port est un important jalon dans l’histoire du cinéma belge. Signé par un trio composé de Rik Kuypers (cinéaste amateur), Roland Verhavert (critique de cinéma) et Ivo Michiels (écrivain et critique de cinéma), le film suit l’errance d’un personnage tourmenté dans le décor du port d’Anvers. Son lyrisme sombre le rapproche autant d’un certain expressionnisme que des plus grands films noirs américains.

précédé de

Sirène

Dans un port aux allures effrayantes qui semble avoir été dévasté par une guerre qui ne dit pas son nom, un jeune homme joue de la flûte sur la proue d’un voilier abandonné. Déjà, le son calme le paysage, et l’agressive dominante rouge laisse place à celle plus douce du bleu. Tout à coup, dans l’eau, charmée par le son, une sirène apparaît.

Raoul Servais

Belgique / 1968 / Animation / 9’

En collaboration avec le Centre du film sur l’art de Bruxelles

