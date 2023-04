Déjà s’envole la fleur maigre Cinéma Ermitage, 2 juin 2023, Fontainebleau.

Déjà s’envole la fleur maigre Vendredi 2 juin, 16h15 Cinéma Ermitage

Dans le Borinage belge, région industrielle sur le déclin, une famille d’immigrants arrive d’Italie pour rejoindre le père, mineur. Domenico, un autre mineur italien, envisage pour sa part de rentrer dans son village. Dans un sublime geste poétique qui rejoint celui des grands cinéastes néoréalistes italiens, Paul Meyer documente la misère et la mélancolie, tout en mettant en scène les joies illuminant le quotidien de cette communauté d’ouvriers-mineurs du Hainaut.

précédé de

Misère au Borinage

Henri Storck est reconnu comme l’un des pionniers du cinéma belge et un incontournable du documentaire. Misère au Borinage, coréalisé avec Joris Ivens en 1933, est devenu un classique du genre dans ce qu’il a de plus engagé. Dur et magnifique, le film a gardé toute sa force, son impact émotionnel d’indignation et de compassion. Il a donné à la classe ouvrière les images les plus fortes de son histoire et de ses luttes.

Henri Storck et Joris Ivens

Belgique / 1933 / Documentaire / 28’ / VOSTF

En partenariat avec la Cinémathèque royale de Belgique – CINEMATEK et la Fondation Henri Storck

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T16:15:00+02:00 – 2023-06-02T18:15:00+02:00

