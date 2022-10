Cinéma « Epic : la bataille du Royaume sacré »

Cinéma « Epic : la bataille du Royaume sacré », 26 octobre 2022, . Cinéma « Epic : la bataille du Royaume sacré »



2022-10-26 – 2022-10-26 L’histoire d’une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu’une adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s’allier à un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d’humour afin de sauver leur monde… et le nôtre.

« (…) Le développement narratif propose de véritables enjeux aux personnages (…). Epic est certainement l’une des plus

grandes prouesses esthétiques et artistiques des studios Fox et Blue Sky, avec en prime une bande originale rythmée de Danny Elfman (…). »

