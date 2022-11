CINÉMA « EO », 9 décembre 2022, .

CINÉMA « EO »



2022-12-09 – 2022-12-09

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un

âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience

de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

Durée: 1h29

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un

âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience

de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

Durée: 1h29

dernière mise à jour : 2022-11-14 par