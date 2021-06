Carcans Carcans 33121, Carcans Cinéma : « Envole moi », réalisé par Christophe Barratier Carcans Carcans Catégories d’évènement: 33121

Carcans

Cinéma : « Envole moi », réalisé par Christophe Barratier Carcans, 19 juin 2021-19 juin 2021, Carcans. Cinéma : « Envole moi », réalisé par Christophe Barratier 2021-06-19 – 2021-06-19 Centre culturel de l’estran Avenue de Maubuisson

Carcans 33121 +33 5 57 87 29 23

Détails Catégories d’évènement: 33121, Carcans Étiquettes évènement : Autres Lieu Carcans Adresse Centre culturel de l'estran Avenue de Maubuisson Ville Carcans lieuville 45.06371#-1.13447