Cinéma Enfants « Pompon Ours » Espace Animation Les Houches Les Houches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Cinéma Enfants « Pompon Ours » Espace Animation, 22 mars 2023, Les Houches Les Houches. Cinéma Enfants « Pompon Ours » 27 pl de la Mairie Espace Animation Les Houches Haute-Savoie Espace Animation 27 pl de la Mairie

2023-03-22 17:30:00 17:30:00 – 2023-03-22

Espace Animation 27 pl de la Mairie

Les Houches

Haute-Savoie Les Houches EUR 3.5 3.5 « Pompon Ours ». De Matthieu Gaillard – France 2023 – Durée 0h35 – Tarif unique pour tous à 3,50€ – Film d’animation jeune public à partir de 3 ans info@cinegrandsoir.fr +33 4 50 55 50 62 Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Les Houches Haute-Savoie Espace Animation 27 pl de la Mairie Ville Les Houches Les Houches lieuville Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les houches les houches/

Cinéma Enfants « Pompon Ours » Espace Animation 2023-03-22 was last modified: by Cinéma Enfants « Pompon Ours » Espace Animation Les Houches 22 mars 2023 27 pl de la Mairie Espace Animation Les Houches Haute-Savoie Espace Animation Les Houches Haute-Savoie Les Houches, Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie