Cinéma Enfants avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches 2021-09-22 17:30:00 17:30:00 – 2021-09-22 Espace Animation 27 pl de la Mairie

Les Houches Haute-Savoie Les Houches EUR « Les ours gloutons » de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova – 0h 42min – Animation. Nombre de places limité à 49 personnes. Reservations fortement conseillées : info@cinegrandsoir.fr info@cinegrandsoir.fr +33 4 50 55 50 62 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Espace Animation 27 pl de la Mairie Ville Les Houches lieuville 45.88971#6.79829