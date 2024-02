Cinéma Enfant »Ballerina » Salle Jean Carmet Le Vigan, samedi 16 mars 2024.

Cinéma Enfant »Ballerina » Salle Jean Carmet Le Vigan Lot

L’APE du Vigan a le plaisir de vous convier à leur première séance de cinéma enfant avec le film d’animation « Ballerina »!

Ouverture à 15h30

16h30 projection de Ballerina

Tout public durée 90 min

Buvette petite restauration

L’histoire ;

« Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris. » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:30:00

fin : 2024-03-16

Salle Jean Carmet Route du Lac

Le Vigan 46300 Lot Occitanie espace.jeancarmet@gmail.com

