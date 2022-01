CINÉMA : ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

CINÉMA : ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL Saint-Mihiel, 18 février 2022, Saint-Mihiel. CINÉMA : ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel

2022-02-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-18 Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel 6 EUR 18H: Encanto, la fantastique famille Madrigal. (1H39)

« Les Madrigal sont une famille extraordinaire qui vit cachée dans les montagnes de Colombie, dans un endroit appelé l’Encanto. La magie de l’Encanto a béni chaque enfant de la famille avec un cadeau unique; chaque enfant sauf Mirabel. » +33 3 28 89 15 11 AlloCiné

