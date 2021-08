Tortefontaine Tortefontaine Pas-de-Calais, Tortefontaine Cinéma en pleine air – Tortefontaine Tortefontaine Tortefontaine Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

PROJECTION EN PLEIN AIR : “The Greatest Showman” samedi 11 septembre 2021 à partir de 19 heures, à TORTEFONTAINE restauration – ambiance musicale – animations – cinéma en plein air Apportez vos sièges, transats, tapis, coussins, couverture… et pensez aux vêtements chauds et adapté. Réservations à partir du 17 août à la mairie de Tortefontaine les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h. Le 11 septembre : billetterie sur place Nombres des places limités!!!!

Entrée 6 euros, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

2021-09-11

