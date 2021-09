La Roche-Guyon Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon, Val-d'Oise Cinéma en pleine air Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

Château de La Roche-Guyon, le vendredi 10 septembre à 20:30

Dans le cadre de l’ Été culturel, venez profiter du Cinéma en pleine air installé dans la cour des écuries du château. Au programme : _Azur et Asmar_ ! Résumé : Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles… De Michel Ocelot _Vendredi 10 septembre à 20h30_ _Durée : 1h39_ _Lieu : Cour des écuries_

Entrée libre

Une projection dans la cour des écuries du château ! Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon La Roche-Guyon 1 rue de l’audience Val-d’Oise

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T22:00:00

