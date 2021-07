Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges CINÉMA EN PLEIN AIR – WILLY 1ER Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

CINÉMA EN PLEIN AIR – WILLY 1ER Saint-Dié-des-Vosges, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saint-Dié-des-Vosges. CINÉMA EN PLEIN AIR – WILLY 1ER 2021-07-27 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-27 Rue Joseph Mangin Place du Marché

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Comédie dramatique de Marielle Gautier (1 h 22), dans le cadre de l’Été en Grand à Saint-Dié-des-Vosges.

À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois ses parents pour s’installer dans le village voisin. « À Caudebec, j’irai. Un appartement, j’en aurai un. Des copains, j’en aurai. Et j’vous emmerde ! ». Inadapté, Willy part trouver sa place dans un monde qu’il ne connaît pas.

Repli à l’Espace G.Sadoul si mauvais temps.

Plus d’infos sur www.ca-saintdie.fr +33 3 29 56 14 09 Vosges Matin dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Rue Joseph Mangin Place du Marché Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.28612#6.95023