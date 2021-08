Quint-Fonsegrives Place Bergerot Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Cinéma en plein air – Vendredi 3 septembre Place Bergerot Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Place Bergerot, le vendredi 3 septembre à 21:00

La section cinéma du foyer rural vous propose une séance de cinéma en plein air Gratuit Veuillez amener votre chaise. Le port du masque est obligatoire. Le film : “Le grand bain ” de Gilles Lellouche Place Bergerot Place Bergerot, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T21:00:00 2021-09-03T23:00:00

