À 21 h place de la Mairie, projection du film de Mario Bava "La Ruée des Vikings" (Gli Invasori). Italie-France / 1961 / 90 min. Avec Cameron Mitchell, Folco Lulli, Françoise Christophe. Deux frères, combattant dans des camps opposés, affrontent le félon qui les a séparés et cherchent à se venger.

+33 4 67 96 03 95

