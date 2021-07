Le Bourgneuf-la-Forêt Le Bourgneuf-la-Forêt Le Bourgneuf-la-Forêt, Mayenne CINÉMA EN PLEIN AIR – UNE BELLE ÉQUIPE Le Bourgneuf-la-Forêt Le Bourgneuf-la-Forêt Catégories d’évènement: Le Bourgneuf-la-Forêt

DE MOHAMED HAMIDI / 2020 / FRANCE / 1H35comédie Afin de sauver un petit club de foot du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va changer les codes bien établis de la communauté… Dans le cadre de la saison de cinéma en plein-air 2021 Avant-programmes :

– 22.07 – Le-Bourgneuf-la-Forêt : Marché de producteurs à partir de 19H UNE BELLE ÉQUIPE UNE BELLE ÉQUIPE

