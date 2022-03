Cinéma en plein air : Une belle équipe Espace des Pradelles Le Vigeant Catégories d’évènement: Le Vigeant

Espace des Pradelles, le mercredi 10 août à 21:00

Soirée – Petite restauration et Buvette proposée par la commune 21h15 – Court métrage réalisé par les jeunes de la MJC 21h30 – Une belle équipe Comédie de Mohamed Hamidi, par Mohamed Hamidi et Alain-Michel Blanc Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette… Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté… Film sorti en 2020 – 1h35 Si mauvais temps repli dans la salle des fêtes

Accès libre, dans le cadre de Passeurs d’Images en partenariat avec la Commune de Le Vigeant

